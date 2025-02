N’Dri si presenta: “Sono stato accolto benissimo, contento di aver esordito contro il Bologna”

A presentarsi in casa Lecce è stato uno degli acquisti della sessione invernale di calciomercato, ovvero N’Dri. Queste le sue parole durante la conferenza stampa: “Sono stato accolto benissimo. Conoscevo il calcio italiano solamente dalle partite in tv e allo stadio ho provato delle sensazioni meravigliose grazie al calore dei tifosi. Sono grato per l’esordio perché mi è stata data un’opportunità in una gara così importante. Ci rifaremo nelle prossime partite. Con Giampaolo abbiamo parlato della mia posizione in campoe il modo in cui devo giocare. Prima di entrare con il Bologna mi ha detto di entrare e divertirmi, cercando di dare una mano alla squadra in entrambe le fasi. Per me è un piacere, amo il calcio e il numero 10 è significativo. Non voglio avere pressioni, ma voglio dare il massimo in campo. Io sono un giocatore esplosivo e amo aiutare i miei compagni”.

FOTO: X Lecce