La Lazio ha completato un’altra operazione in entrata. Il club biancoceleste ha raggiunto tutti gli accordi con il Chievo per Angelo Ndrecka, terzino sinistro albanese classe 2001 che ha già debuttato con la nazionale Under 21 del suo Paese. Una trattativa che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, oggi il calciatore ha svolto le visite mediche e si aggregherà inizialmente alla Primavera della Lazio.