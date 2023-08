Ndoye si presenta: “Mi piace dribblare, segnare e fornire assist. Sarà quello che cercherò di fare anche qui”

Dan Ndoye è un nuovo calciatore del Bologna. Dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossoblù: “Sono molto contento di essere qui e di cominciare con la squadra, Bologna è una grande città, una società storica. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi allo stadio e i compagni di squadra. Conosco Aebischer, abbiamo giocato insieme in nazionale. Ci siamo sentiti quando ho saputo del trasferimento: é contento di accogliermi e io di raggiungerlo”.

Poi ha proseguito: “Non conosco la Serie A ma ho giocato contro la Fiorentina in Conference League, è stata una partita dura e questo è quello che mi aspetto da questo campionato. Farò del mio meglio per aiutare la squadra mettendo in gioco le mie qualità. Sono un’ala ma posso giocare anche come attaccante: sono veloce, mi piace dribblare e giocare uno contro uno. Mi piace segnare e servire assist: sarà quello che cercherò di fare anche qui”.

