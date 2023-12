Ndoye per Moro, il Bologna è avanti 1-0 sulla Roma all’intervallo

Il Bologna conduce per 1-0 sulla Roma al termine della prima frazione di gioco al Dall’Ara. Dopo 37 minuti il Bologna è riuscito a sbloccare il match con un’azione collettiva perfetta: Ndoye, scappato via sulla corsia destra e dopo una disattenzione di Ndicka, ha messo dentro un pallone perfetto per Moro che dal limite ha battuto Rui Patricio.

Foto: Instagram Moro