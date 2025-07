Ndoye: “Ho capito subito di volere il Nottingham Forest. Club ambizioso, non vedo l’ora di iniziare”

31/07/2025 | 15:19:53

Prime parole da calciatore del Nottingham Forest per Dan Ndoye, l’ex Bologna è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Sono davvero felice di aver firmato per questo club. È un momento molto entusiasmante per il Forest e ho capito subito di voler far parte di questo progetto. È una squadra ambiziosa, con una storia fantastica, e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

FOTO: X Nottingham