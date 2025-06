Ndoye conferma tutto: “Non so dove giocherò, ma quando un allenatore come Conte…”

08/06/2025 | 10:40:29

Pochi giorni fa vi avevamo svelato come Dan Ndoye fosse la prima scelta di Antonio Conte per il ruolo di attaccante esterno. Il Napoli farà almeno due colpi in quel settore del campo, ma Ndoye piace sempre più. Lo specialista svizzero, reduce da una grande stagione a Bologna, ha rilasciato un’intervista a RSI Sport, ha commentato così: “Quando la squadra che vince lo Scudetto ha un allenatore come Conte che ti vuole, è sempre una bella cosa. Ma per il momento sono in Nazionale e gioco a Bologna, voglio pensare solo a questo”.

Foto: Instagram Bologna