Ndoye: “Abbiamo fatto gol al momento giusto e lavorato come una vera squadra”

14/05/2025 | 23:50:48

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il matchwinner della serata, Dan Ndoye, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Milan: “Oggi è incredibile. Vedere tutti i nostri tifosi in questo stadio felici. È stata una partita dura ma abbiamo vinto per noi, per la città e per i tifosi. Abbiamo fatto tutto in questa partita: abbiamo fatto gol al momento giusto e poi abbiamo lavorato come una vera squadra“.