Ndour risponde a Pio Esposito: l’Inter frena a Firenze

22/03/2026 | 22:42:05

Finisce 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Inter, al vantaggio di Pio Esposito risponde Ndour nella ripresa. L’Inter ha chiuso il primo tempo 1-0 in casa della Fiorentina, decide un gol lampo di Pio Esposito dopo 39”. Il centravanti nerazzurro ha sbloccato il match sfruttando un cross ottimo di Barella, poi la Fiorentina è entrata in partita e non ha sfruttato un paio di occasioni. Gara equilibrata. Nella ripresa i viola hanno alzato la pressione, specialmente nell’ultima mezz’ora, ed è arrivato il gol del pareggio con Ndour. Errore di Barella che invece di liberare lascia palla al limite a Fagioli che allarga subito verso Gudmundsson: destro secco dell’islandese, Sommer respinge ma lascia lì dove arriva Ndour che sulla respinta fa 1-1. Miracolo di De Gea nel finale su Pio Esposito. Finisce in parità, l’Inter è a più sei sul Milan e più sette sul Napoli.

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