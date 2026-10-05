Ndour: “Quello che conta è la grandissima prestazione di squadra. Baldini? Se lo merita, è una grande persona”

05/10/2026 | 21:14:21

Il capitano della Nazionale italiana U-21, Cher Ndour, ha parlato ai microfoni della RAI. Queste le sue parole:

“Il gol da 70 metri mi è uscito così improvvisato, ma quello che conta è la grandissima prestazione di squadra e di sacrificio che abbiamo fatto. Lo scontro diretto ci regala l’Europeo? Sì, era importante dimostrare questo atteggiamento, abbiamo fatto 2 gol subito dopo quelli fatti da loro e questo significa essere in partita, avere carattere, essere uniti. Noi seguiamo il mister. Baldini? Se lo merita, sta passando un periodo difficile, gli vogliamo bene. Prima di essere un allenatore è una grande persona, ce ne sono pochi così. Mi viene da piangere”.

Foto: sito FIGC