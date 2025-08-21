Ndour: “Pioli ha portato idee chiare. Da trequartista mi trovo bene”

21/08/2025 | 23:20:13

Cher Ndour , giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 0-3 nel match contro il Polissya.

Queste le sue parole: “Pioli? E’ arrivato con grande entusiasmo e idee chiare, con concetti forti che portiamo avanti giorno per giorno. Stiamo lavorando duramente e oggi abbiamo fatto una buona partita”.

Come ti sei trovato in quel ruolo? “Mi sono trovato bene, è un modulo che ci lascia molta libertà sulla trequarti. Con Moise e gli altri che danno una mano, diventa più facile”.

Che sensazione hai sulla Fiorentina? “Sicuramente positive, vincere oggi non era facile e farlo così con l’uomo in meno a maggior ragione. Vogliamo essere questi fino a fine anno”.

Può essere la tua stagione importante? “Questa è la mia prima stagione dove parto dall’inizio. Ho fatto la preparazione fin dal primo giorno con la prima squadra e credo che possiamo fare grandi cose”.

Trovate sempre l’uomo nello spazio: “In questo modulo siamo in 3 tra le linee, siamo tutti giocatori intelligenti, con qualità e ci stiamo trovando bene in campo”.

Foto: sito Fiorentina