Ndour: “Mai avuto paura di retrocedere. Grazie a Vanoli siamo tornati un gruppo”

30/04/2026 | 21:30:02

Ndour ha parlato a Sky Sport del momento della Fiorentina: “Paura di retrocedere? Quella non l’abbiamo mai avuta. Ma il rischio era alto, soprattutto all’inizio e per una squadra come la nostra che non era abituata a stare lì e lottare per questo obiettivo. È stato molto difficile: ci siamo riscattati nel girone di ritorno con partite importanti. Penso che, alla fine, meritiamo questo traguardo. Vanoli? A ricreare lo spirito di squadra, a farci tornare un vero gruppo. Le qualità ci sono sempre state, il problema era sfruttarle: un singolo può decidere la partita, ma non la stagione”.

foto x fiorentina