Ndour: “La scorsa stagione è stata un incubo. Ma non mi sono mai pentito di aver scelto Firenze”

15/07/2026 | 11:09:31

Chef Ndour, giocatore della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport degli obiettivi della prossima stagione e sulla scorsa deludente annata.

Le sue parole: “Un voto alla mia annata? Non più di 6-6,5, perché la squadra viene prima di tutto e non abbiamo fatto bene. Svolta con il cambio modulo. Retrocessione? Non ho mai pensato che non ce l’avremmo fatta, ma la situazione era drammatica: eravamo forti ma ultimi. Col cambio di modulo c’è stata la svolta”

. Ndour sul futuro: “Firenze la scelta giusta. La fiducia ribadita da Paratici? Mi rende orgoglioso. Ringrazio Paratici per la fiducia, è la conferma che Firenze è la scelta giusta”.

Foto: Instagram Ndour