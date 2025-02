Ndour: “Felice dell’esordio da titolare. Vittoria meritata. Siamo stati cattivi”

Cher Ndour, calciatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce.

Queste le sue parole: “Siamo entrati in campo con la cattiveria giusta, venivamo da tre sconfitte consecutive. Abbiamo meritato la vittoria, giocando da squadra e sono veramente felice di aver giocato dal primo minuto quest’oggi”.

Qual è stato il primo impatto in Serie A? “Pur giocando all’estero, la Serie A l’ho sempre seguita. Sicuramente, è un campionato molto fisico e devo trovare il massimo della forma perché non trovavo 90 minuti in campo da tanto tempo. Sono contento della mia risposta e spero di poter continuare così. Da quando sono arrivato, oggi ho avuto la possibilità di scendere sul terreno di gioco con uno schema diverso. Mi sto conoscendo con i compagni e con l’andare dei giorni conto di poter migliorare e crescere”.

Foto: sito Fiorentina