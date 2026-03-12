Ndour e Gudmundsson su rigore: rimonta Fiorentina. Battuto il Rakow 2-1
12/03/2026 | 22:57:40
La Fiorentina rimonta nel finale e batte 2-1 il Rakow. Gara brutta al Franchi. In particolare nel primo tempo. Si sblocca dopo un’ora di gioco la partita con la rete del vantaggio che porta la firma di Brunes. Difesa della Fiorentina piuttosto addormentata in occasione di una punizione arrivata dalle retrovie. La Fiorentina però trova immediatamente il pari, con Ndour che calcia benissimo in controbalzo al limite dell’area.
La Fiorentina ci crede fino alla fine. Al 93′ guadagna un calcio di rigore. Gudmundsson non sbaglia dal dischetto e regala il 2-1 finale ai viola.
Foto: sito Fiorentina