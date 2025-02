Ndour è arrivato a Firenze. Come avevamo anticipato nei scorsi giorni c’era stato un riavvicinamento improvviso, con il calciatore di proprietà del PSG è pronto a svolgere le visite mediche. Se tutto andrà per il meglio, il centrocampista italiano firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Palladino si prepara ad accogliere il nuovo acquisto che rappresenterà un’alternativa importante in un reparto scarno.