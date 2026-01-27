Ndour: “Ci capita spesso di staccare la spina. Dobbiamo lavorare e migliorare”

28/01/2026 | 00:02:49

Il giocatore della Fiorentina, Cher Nour, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Como.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo e non abbiamo concesso molto al Como. Nel secondo tempo siamo rientrati molli contro una squadra forte e il 2-1 ci ha tagliato le gambe. Ci è mancata la reazione delle altre partite”.

C’è la consapevolezza di essere sempre sul pezzo? “Sappiamo di essere in una posizione delicata. Stiamo facendo piccoli errori che paghiamo caro. Il mister ci dice sempre di stare in partita per tutti i 90′ ma capita spesso che stacchiamo la spina. Credo sia una questione di testa, non fisica. Ci dobbiamo lavorare”.

Foto: sito Fiorentina