Ndour: “Abbiamo avuto una settimana intensa, vogliamo partire forti. Su Kean…”

22/07/2025 | 16:56:21

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, si è raccontato ai canali ufficiali del club viola. Dopo un giorno di riposo rigenerante, il giovane talento è già concentrato sul lavoro: “Abbiamo avuto una settimana intensa e ora ripartiamo con la stessa determinazione. Mi sto trovando molto bene con lo staff, sono tutti professionisti seri e preparati.” Ndour ha già esperienza contro avversari di livello: “Ho già affrontato Dzeko in Turchia, mentre Fazzini è stato mio compagno in Nazionale. Sono convinto che possiamo fare una stagione importante.” Sulla sua condizione atletica il centrocampista ha aggiunto: “Voglio partire forte, l’anno scorso ho chiuso con un po’ di rimpianto per l’Europeo, ma ora sono pronto. Kean? Lui è più abituato a segnare, ma scherziamo spesso e abbiamo un buon rapporto. Sono contento che sia rimasto e spero continui con noi.” Infine, un pensiero sui compagni più giovani: “Braschi mi ha impressionato per l’umiltà e l’impegno. Durante le partite si dà sempre da fare e ha grandi qualità.”

Foto: Instagram Ndour