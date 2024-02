Ndoj riparte da Catania: confermate le indiscrezioni di quattro giorni fa

Emanuele Ndoj riparte da Catania, confermando le indiscrezioni arrivate da La Sicilia quattro giorni fa, quando il centrocampista era stato indicato come un probabile rinforzo per Lucarelli. Operazione completata, contratto fino a giugno con opzione, nella speranza di un rilancio in linea con le qualità evidenziate negli scorsi anni. Classe 1996, Ndoj si era svincolato dal Brescia e non aveva avuto convincenti proposte dalla Serie B. Al punto che ha deciso di accettare la proposta del Catania.

Foto: Twitter Brescia