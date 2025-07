Ndidi, perché per la Juventus può essere un’occasione

07/07/2025 | 11:03:15

Wilfred Ndidi è un profilo accostato alla Juve nei giorni scorsi e che effettivamente piace al club bianconero. Ovviamente non può essere considerato l’eventuale sostituto di Douglas Luiz, avendo caratteristiche completamente diverse. Ma parliamo di un’opportunità per un centrocampista di 29 anni (li compirà il prossimo dicembre), con buone qualità difensive e inserimenti che lo portano talvolta a cercare la conclusione dalla distanza. Da una vita al Leicester, può liberarsi per 9 milioni dopo la retrocessione del suo attuale club. Su Ndidi ci sono altri club, anche in Premier, la Juve lo sta seguendo in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Twitter Leicester