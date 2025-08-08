Ufficiale: Ndidi è un nuovo giocatore del Besiktas

08/08/2025 | 14:50:40

Il Leicester ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito riguardante la cessione di Wilfred Ndidi. Il giocatore nigeriano è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Besiktas. Il comunicato: “Possiamo confermare che è stato raggiunto un accordo con il Besiktas, squadra della Super Lig turca, per il trasferimento definitivo del centrocampista Wilfred Ndidi, da tempo al Leicester City, previa autorizzazione internazionale. Wilfred Ndidi si unisce al Besiktas, squadra della Super Lig turca, dopo otto anni al Leicester City. Il calciatore della nazionale nigeriana è arrivato dal Genk nel gennaio 2017. Il 28enne ha collezionato 303 presenze in tutte le competizioni, segnando 18 gol. Wilfred è arrivato da noi dal Genk belga nel gennaio 2017 ed è diventato una figura chiave nel nostro centrocampo in otto stagioni al King Power Stadium. Ha collezionato 303 presenze in tutte le competizioni, segnando 18 gol. Presenza instancabile e combattiva al centro del campo, Wilf ha giocato un ruolo fondamentale in alcuni dei momenti di maggior successo del Club negli ultimi anni, aiutandoci a conquistare il quinto posto consecutivo in Premier League, a vincere l’Emirates FA Cup e la FA Community Shield nel 2021 e a conquistare il titolo della Sky Bet Championship nel 2023/24. Arrivato come promettente ventenne, Wilf se ne va da giocatore internazionale esperto, con l’ammirazione dei compagni di squadra, dello staff e dei tifosi per i suoi sforzi e i suoi successi con la maglia del Leicester City. Se ne va con i sinceri ringraziamenti e gli auguri di tutti al Leicester City per il prossimo capitolo della sua carriera”.

Foto: Instagram Leicester