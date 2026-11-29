Ndicka: “Soulé? È un ragazzo fantastico. Il segreto della solidità in difesa? Lavoriamo tutti insieme”

29/11/2026 | 20:28:19

Il difensore della Roma, Evan Ndicka, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:

“Soule? Sta sera è stato top. È un ragazzo fantastico, lavora sempre tanto in allenamento. Quello che fa in partita lo fa anche in allenamento e questo è il risultato. Il segreto della solidità difensiva? Cerchiamo di essere tosti, di anticipare gli avversari, di fare tutto il possibile. Abbiamo anche grandi portieri che ci aiutano. Ma lavoriamo tutti insieme, come ho detto, non siamo soltanto noi difensori. Anche i centrocampisti e gli attaccanti fanno un pressing forte e questo ci aiuta tantissimo”.

Foto: X Roma