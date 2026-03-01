Ndicka: “Siamo delusi, volevamo vincere. Ma ora testa al Genoa”

01/03/2026 | 23:37:33

Evan Ndicka, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio casalingo per 3-3 contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Siamo tutti un po’ delusi, ma il calcio è così. Dobbiamo andare avanti, abbiamo fatto una bella partita e guardiamo adesso il Genoa. Peccato, abbiamo perso due punti”.

Stasera più delusione o consapevolezza di mantenere questa posizione in classifica? “Volevamo vincere, ma nel calcio non si può controllare tutto. Abbiamo preso un punto, hanno fatto 3 gol su calci piazzati e bravi loro. Adesso tutti gli occhi sul Genoa”.

2 gol alle tue spalle: fanno male? “Ovviamente fanno male, per me e tutta la squadra. Restiamo positivi, guardiamo avanti e non buttiamo via tutto. Dopo la partita siamo tutti un po’ delusi, ma lavoriamo su queste cose qua”.

Foto: sito Roma