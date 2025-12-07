Ndicka: “Non siamo stati bravi, non siamo contenti di come abbiamo giocato”

07/12/2025 | 18:17:10

Evan Ndicka, difensore della Roma, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Cagliari.

Queste le sue parole: “Non siamo contenti di come abbiamo giocato, abbiamo perso la testa e non siamo riusciti a rimanere concentrati. Siamo delusi perché abbiamo pure perso contro una squadra contro la quale ci aspettavamo di vincere. Dobbiamo rialzare velocemente la testa perché dobbiamo concentrarci sulle prossime partite”.

Il vento può avervi condizionato? “No, semplicemente il Cagliari ha avuto un gioco diverso dal nostro e noi non siamo stati bravi”.

Foto: sito Roma