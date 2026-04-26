Ndicka lascia l’agente: “Da oggi gestirò personalmente la mia carriera”

26/04/2026 | 21:47:46

Evan Ndicka, difensore della Roma, ha comunicato attraverso il proprio profilo Instagram la conclusione della sua collaborazione con l’agente Michael Ncho e la società AMS Consulting. “Voglio informare tutti che, a seguito della fine della mia collaborazione con il mio ex agente Michael Ncho e la sua società AMS Consulting, d’ora in poi proseguirò le mie attività professionali separatamente da loro. Da questo momento, gestirò personalmente la mia carriera”.

foto x roma