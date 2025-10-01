N’Dicka: “A Roma mi trovo bene, sono qui per crescere”

01/10/2025 | 14:06:08

Il giocatore della Roma, Evan N’Dicka, ha parlato in conferenza al fianco di Gasperini. Queste le sue parole:

“Il Lille? È una bella squadra. Io seguo spesso il campionato francese e hanno grande velocità in attacco. Le mie condizioni? Sto bene, mi sono allenato al meglio e spero di essere pronto per giocare domani. Se mi trovo bene a Roma? Sto bene qui a Roma, e penso che tutti i giocatori stiano bene quando giocano. La difesa, come dico sempre, è la difesa. A me piace giocare in una zona di campo più avanzata rispetto allo scorso anno. Sono qui per crescere e mi sento bene. La mia crescita? Sul campo non sempre gioco al meglio. Ci sono tante cose che voi giornalisti non vedete, mentre noi conosciamo certi aspetti del gioco. Fuori dal campo lavoro di più: vado in palestra e poi passo molto tempo a casa, non ci sono segreti.”

Foto: X Roma