Ndiaye: “Sono felice di questa nuova avventura. Non vedo l’ora di cominciare”

05/08/2025 | 15:47:14

Ieri sera il Parma ha ufficializzato l’ingaggio di Abdoulaye Ndiaye. Il giocatore sul proprio account Instagram ha così commentato la sua nuova avventura in massima serie: “Felicissimo e orgoglioso di unirmi al Parma Calcio 1913 per le prossime 5 stagioni! Grazie al club per la fiducia. Sono pronto a dare tutto per difendere questa maglia, incontrare le ambizioni del club e far vibrare i tifosi parmigiani. Inizia una nuova avventura in Serie A, con voglia, impegno e determinazione. Ci vediamo presto in campo. Forza Parma , ci vediamo presto sul campo”.

Foto: sito Parma