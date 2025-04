Ndiaye risponde a Trossard, l’Everton ferma l’Arsenal: 1-1. E ora il Liverpool può andare a +14

L’Everton frena la rincorsa dell’Arsenal: i Gunners non vanno oltre l’1-1 a Goodison Park. Non basta a Mikel Arteta la rete del vantaggio realizzata da Trossard, su assist di Sterling, dopo 34 minuti. In apertura di secondo tempo, infatti, i Toffees conquistano un calcio di rigore, Ndiaye lo trasforma e sigla l’1-1. Risultato che regge poi fino alla fine del match. Con questo pareggio l’Arsenal potrebbe perdere ulteriore terreno dal Liverpool, che si porterebbe addirittura a +14 se domani battesse il Fulham.

Foto: Instagram Arsenal