Parma, Ndiaye si presenta: “Koulibaly il mio idolo, mi ha consigliato di venire qui”

07/08/2025 | 13:05:36

Dal Mutti Training Center di Collecchio, il nuovo acquisto del Parma, Abdoulaye Ndiaye ha rilasciato le sue prime parole da calciatore crociato. Di seguito, l’estratto delle dichiarazioni pronunciate in conferenza stampa: “Le mie prime parole vogliono essere di ringraziamento, innanzitutto per il Parma, per avermi scelto. Ringrazio anche il mister e l’area tecnica, che mi hanno accolto calorosamente. Il Parma è un club storico e sono contento di essere qua. Parma è una squadra speciale, composta da tanti giovani. Non da ultimo l’allenatore stesso e non è un caso. Sicuramente porterò solidità e dinamicità. Sono qui anche per imparare ovviamente. Ma le mie esperienze le ho fatte. Voglio comunque imparare tanto perché è la mia prima volta in Serie A, ma voglio dimostrare con determinazione le mie qualità”. Sulla Serie A: “È un campionato speciale, che valorizza la difesa e i difensori. È un campionato anche molto tattico. Tutti mi hanno detto che è un campionato che mi darà la possibilità di migliorare”. Sul modulo: “Penso che in quanto giocatori dobbiamo essere pronti ad adattarci. Ho avuto situazioni in cui ho giocato a tre, in altre a quattro. Sarò pronto qualsiasi cosa deciderà il mister e a ciò che mi proporrà”. Sul suo modello di riferimento: “Mi ritengo un difensore modello, che ama giocare con la palla tra i piedi. Oggi i difensori devono essere polivalenti. Tra i miei idoli c’è Koulibaly, che mi ha consigliato di venire qui. Mi ha detto che questo campionato è adatto a me e alle mie caratteristiche”.

Foto: Ndiaye, Facebook Parma