Nazionali, si fermano Ronaldo e De Vrij: l’interista rientra a Milano

Si fermano De Vrij e Cristiano Ronaldo nei rispettivi ritiri delle Nazionali in vista delle gare di Nations League. Il difensore interista farà rientro a Milano dopo uno stop imprevisto in Olanda. De Vrij inizierà da subito le cure mediche con lo staff medico nerazzurro e la Nazionale Olandese non ha reso noto il tipo di infortunio. Per l’asse portoghese invece lo stop riguarda un’infezione a un dito del piede destro. L’attaccante della Juventus a forte rischio per la gara contro la Croazia, ha svolto solo lavoro di palestra.

Foto: twitter Ronaldo