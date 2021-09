Nazionale, Verratti e Immobile ricordano il trionfo a Euro 2020. Il video

Stasera alle 20.45 l’Italia sfiderà la Bulgaria nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nel ritiro della Nazionale c’è gran voglia di fare bene: l’obiettivo è allungare la striscia di risultati utili consecutivi ed ottenere prima possibile il pass per la manifestazione che si svolgerà in Qatar il prossimo anno. Intanto, Marco Verratti e Ciro Immobile, ai microfoni dei canali ufficiali della selezione Azzurra, ripercorrono i momenti più significativi del trionfo a Euro 2020. Di seguito il video.

Foto: Instagram Azzurri