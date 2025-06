Nazionale USA, Pulisic rifiuta la convocazione. Pochettino: “Se vuole essere il nostro leader lo dimostri”

15/06/2025 | 12:30:03

Scoppia il caso Christian Pulisic nella rosa degli Stati Uniti impegnata nella preparazione della Gold Cup, con la nazionale allenata da Maurizio Pochettino che scenderà in campo questa sera contro Trinidad e Tobago. L’asso del Milan ha rifiutato la convocazione. Una scelta motivata dalla stanchezza accumulata dal giocatore per la stagione appena conclusa, il quale però avrebbe dato disponibilità a scendere in campo per le gare contro Turchia e Svizzera.

Nella conferenza stampa di vigilia, però, il commissario tecnico argentino ha chiuso la porta al giocatore, criticando aspramente la scelta del forfait: “I giocatori devono ascoltare e attenersi ai nostri piani, non fare come gli pare. Ha spiegato perché voleva partecipare solo a due partite e non alla Gold Cup, e lo rispetto ma deve capire la mia posizione. Sta a noi valutare se un giocatore ha bisogno di riposo o no, perché abbiamo un gruppo di professionisti, medici sportivi e preparatori atletici della federazione, che possono valutarlo. Voi dite che è il nostro miglior giocatore. Sì, è un buon giocatore, certo, ma deve dimostrarlo. Se gioca bene e se è il migliore è normale che abbia un posto in nazionale. Ma non è che se dice di voler giocare, di voler fare questo o quello allora deve essere così. Quando ho firmato il contratto con la Federazione l’ho fatto per essere l’allenatore capo non un manichino”.

Foto: Instagram Milan