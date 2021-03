Tamponi negativi per tutti i giocatori della Nazionale italiana convocati dal CT Roberto Mancini per la gare di qualificazione ai Mondiali. Il gruppo della Nazionale Italiana è attualmente a Coverciano, l’ultimo ad arrivare in ordine di tempo è Vincenzo Grifo, che raggiungerà Firenze nel pomeriggio, e ha svolto tra ieri sera e questa mattina i tamponi molecolari, risultati tutti negativi.

Foto: Twitter Italia