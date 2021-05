Nazionale, lunedì i vaccini per 40 Azzurri convocabili per gli Europei

Dopo la decisione di vaccinare tutti gli atleti che rappresenteranno l’Italia all’Olimpiade di Tokyo, è arrivata l’autorizzazione del Governo, per la precisione della Struttura di supporto commissariale per l’emergenza Covid guidata dal generale Figliuolo, a tutelare anche gli azzurri di Mancini in vista degli Europei.

Quindi, come riporta la Gazzetta dello Sport, lunedì si procederà al vaccino per 40 calciatori della Nazionale italiana convocabili per la chermesse europea.

I giocatori si recheranno dunque nei due hub vaccinali messi a disposizione della Federazione (lo Spallanzani a Roma e l’Humanitas a Milano) in base alle aree geografiche di appartenenza dei club. Qui riceveranno la prima dose di vaccino. Di certo non AstraZeneca, che non permetterebbe il richiamo nei tempi necessari. La scelta potrebbe ricadere su Moderna, che prevede la seconda dose dopo tre settimane.

Per la seduta vaccinale di lunedì il c.t. ha stilato dunque una apposita lista allargata di 30-35 giocatori, includendo tutti quelli che possono ambire alla convocazione per la campagna dell’Europeo.

Foto: Twitter Nazionale