Nazionale, la strada verso la qualificazione Mondiale: vietato sbagliare

06/09/2025 | 09:45:56

La manita inflitta dall’Italia all’Estonia porta il sorriso nell’ambiente azzurro. Ma si tratta di una gioia momentanea che lascia spazio ai pensieri, al focus sul prossimo incontro, e più in generale sulle prossime sfide sulla strada della Nazionale verso il Mondiale. Infatti, gli azzurri non potranno permettersi altri errori da ora in avanti considerando il percorso svolto finora dalla determinata Norvegia e da Israele, prossima avversaria (8 settembre, ore 20:45). Quest’ultima gara sarà già decisiva per il futuro degli uomini di Gattuso, che con una vittoria raggiungerebbero proprio la nazionale di Shimon (che ha disputato una partita in più). La differenza reti – è noto da tempo, e l’ha ribadito lo stesso commissario tecnico italiano – giocherà un ruolo determinante ai fini della qualificazione diretta. In questo momento la situazione è la seguente: Italia a +4, Israele a +1, Norvegia a +11. L’incontro di San Siro, programmato il 16 novembre sarà dunque decisivo per la nostra nazionale.

I prossimi impegni: Israele-Italia: 8 settembre; Estonia-Italia: 11 ottobre; Italia-Israele: 14 ottobre; Moldavia-Italia: 13 novembre; Italia-Norvegia: 16 novembre.

Foto: Instagram Azzurri