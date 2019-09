Nazionale, Insigne lascia il ritiro per un problema muscolare

Brutte notizie per la Nazionale di Roberto Mancini e per il Napoli, che devono registrare lo stop di Lorenzo Insigne. L’attaccante campano era dovuto uscire dal campo nella partita contro la Juventus valida per la seconda giornata ma ha poi giustamente deciso comunque di presentarsi al ritiro azzurro vista la convocazione. Il problema muscolare è stato però valutato dallo staff della Nazionale che ha dunque ritenuto di rispedirlo a Napoli per smaltire l’infortunio. Insigne non ci sarà dunque nelle sfide all’Armenia e alla Finlandia. Questo il comunicato del club partenopeo: “Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante del Napoli, che aveva accusato un problema muscolare durante il match contro la Juventus, è stato costretto ad abbandonare il gruppo azzurro del Ct Mancini per indisponibilità“.

Foto: twitter ufficiale Napoli