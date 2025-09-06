Gattuso, le certezze tecniche e tattiche della sua Nazionale

06/09/2025 | 11:35:53

Difficilmente vedremo in futuro (post qualificazioni) una Nazionale simile a quella di ieri. Trazione anteriore sì, ma con qualche equilibrio maggiore. La questione della differenza reti ha spinto il ct Gattuso a schierare tanti interpreti offensivi in campo dal 1′. Ribadendo che si tratterà di una scelta rimandata al termine della fase di qualificazione, partendo dalla difesa: Gattuso ha optato per uno schieramento a quattro nella stragrande maggioranza dei casi nel corso della sua carriera. Nonostante i compiti del commissario tecnico siano diversi dall’allenatore di un club, questo concetto relativo alla difesa dovrebbe rimanere invariato: 4-3-3 o 4-2-3-1. I giocatori fondamentali della Nazionale saranno Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Barella e Tonali. Uno tra Kean e Retegui per un posto al centro dell’attacco, con un occhio di riguardo a giovani del calibro di Pio Esposito, subentrato nelle battute finali del match di ieri contro l’Estonia. I terzini sono Calafiori, Cambiaso e Dimarco, ognuno con funzioni e modi di intendere il ruolo differenti. Cambiaso può giocare su entrambi i lati; Calafiori può partire da terzino e venire dentro il campo. Nelle idee di Gattuso i terzini devono essere in grado di sovrapporsi, formando triangoli con mezzala, terzino e ala, e rotazioni tra chi sale, chi entra dentro e chi copre. Il mediano, senza troppi dubbi, sarà Sandro Tonali. Con Ricci, Locatelli e Rovella pronti a subentrare. Una qualità non mancherà di certo: la grinta.

Foto: Instagram Azzurri