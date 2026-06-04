Nazionale, Cherubini lascia il ritiro per un risentimento muscolare

04/06/2026 | 21:24:34

Si è svolto regolarmente l’allenamento degli Azzurri di ritorno dalla trasferta in Lussemburgo. Il Ct Silvio Baldini ha guidato il gruppo con tutti i calciatori a disposizione, fatta eccezione per Luigi Cherubini che, avendo accusato un risentimento muscolare nella gara di ieri ed essendo stato ritenuto indisponibile per la prossima partita contro la Grecia, ha lasciato il ritiro di Coverciano in accordo con il club.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

Foto: logo Figc