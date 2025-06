Nazionale, c’è Rugani al posto di Gabbia

04/06/2025 | 10:01:00

Luciano Spalletti ha perso ieri Gabbia per infortunio, al suo posto ha chiamato Daniele Rugani. Il classe 1994 si era appena aggregato alla Juventus dopo il prestito con l’Ajax e in vista del Mondiale per Club, ma si metterà a disposizione di Spalletti per i prossimi – delicati – impegni della Nazionale.

Foto: Twitter Rugani