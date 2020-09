Nazionale: Castrovilli, indisponibile, torna a Firenze, non ci sarà lunedì contro l’Olanda

Dopo il pareggio di ieri sera con la Bosnia, arriva una brutta notizia per la Nazionale in vista dell’impegno di lunedì contro l’Olanda. Come riporta Firenzeviola.it, Mancini dovrà rinunciare a Gaetano Casrtrovilli, il centrocampista della Fiorentina – ieri sera in tribuna – ha già abbandonato il ritiro azzurro e tornerà a Firenze per eseguire i controlli del caso.

Foto: Twitter Fiorentina.