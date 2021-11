Nazionale, buone notizie per Mancini: Barella torna ad allenarsi col gruppo

Dopo gli infortuni di Immobile e Chiellini, arrivano buone notizie per il c.t. dell’Italia Roberto Mancini. Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha svolto la seduta di allenamento odierna col gruppo e torna dunque a disposizione del tecnico per la sfida di venerdì contro la Svizzera. In questi giorni il giocatore aveva fatto dei lavori a parte in modo da recuperare dopo l’infortunio rimediato domenica nel derby contro il Milan. Ecco il report ufficiale sul sito della FIGC:

“Dopo le defezioni di Zaniolo, Pellegrini e Immobile, anche Giorgio Chiellini lascerà il ritiro per far rientro al club di appartenenza. All’allenamento hanno preso parte Gianluca Scamacca, convocato ieri da Mancini al posto di Immobile, e Nicolò Barella, che ieri era rimasto a riposo per sottoporsi alle cure necessarie dopo l’infortunio rimediato nel derby con il Milan”.

Foto: Twitter Euro 2020