Nazionale: Bonucci e Chiellini in attesa del via libera per la partenza

Roberto Mancini dovrà attendere per avere a disposizione Bonucci e Chiellini nel ritiro della Nazionale. I due difensori centrali della Juventus non sono ancora partiti per Coverciano, per il ritiro della Nazionale che da oggi inizierà a preparare la gara amichevole con la Moldavia del 7 ottobre e poi le due sfide di Nations League con Olanda e Polonia.

La Juve è infatti in isolamento fiduciario dopo la positività di due componenti dello staff esterno, resa nota nella serata di sabato scorso. Si attendono ora gli esiti dei tamponi che i calciatori della Juventus hanno effettuato ieri, prima della prevista gara con il Napoli e le decisioni delle ASL di Torino e Firenze, che comunicheranno se i due bianconeri potranno partire per Coverciano. Probabilmente non in giornata, forse tra domani e mercoledì, in ogni caso entrambi dovrebbero essere a disposizione di Mancini per le gare di Nations League contro Olanda e Polonia e saltare solo l’amichevole con la Moldavia.

Sempre l’ASL di Torino dovrebbe dare il via libera a Dybala per raggiungere il ritiro dell’Argentina e agli altri giocatori che dovranno raggiungere le rispettive Nazionali. Ma dovranno attendere prima l’esito dei tamponi.

Fonte Foto: Twitter Juventus