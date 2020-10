Nazionale, Belotti squalificato con l’Olanda lascia il ritiro

Due calciatori hanno lasciato il ritiro della Nazionale nella giornata di oggi. A Manuel Lazzari, esterno della Lazio, che ha lasciato il gruppo per un infortunio muscolare al flessore, si aggiunge anche Andrea Belotti. Il centravanti del Torino è squalificato per la gara con l’Olanda e ha lasciato il ritiro per raggiungere i compagni di club.

Nella giornata di ieri aveva lasciato il ritiro anche Giacomo Bonaventura per la nascita del figlio.

Fonte Foto: Twitter Vivo Azzurro