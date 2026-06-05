Nazionale, Baldini convoca Cacciamani

05/06/2026 | 16:03:50

Volto nuovo in Nazionale dopo i forfait di Cherubini e Palestra. Il CT Baldini ha convocato Alessio Cacciamani, attaccante della Juve Stabia in prestito dal Torino. Questa la nota della FIGC: “Dopo le defezioni di ieri di Marco Palestra e Luigi Cherubini, Silvio Baldini ha deciso di convocare Alessio Cacciamani. L’attaccante classe 2007, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore, ha già raggiunto il Centro Tecnico Federale di Coverciano e nel pomeriggio sosterrà la seduta di allenamento con il resto del gruppo”.

Foto: sito Figc