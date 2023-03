Nazionale, anche Dimarco lascia il ritiro di Coverciano. Al suo posto Emerson Palmieri

Altra defezione nel ritiro di Coverciano della Nazionale, in vista delle sfide contro Inghilterra e Malta, in programma per giovedì e domenica, valide per le qualificazioni a Euro 2024. Anche Federico Dimarco ha lasciato infatti il gruppo azzurro e al suo posto è stato convocato Emerson Palmieri, che arriverà a Coverciano nella tarda serata di oggi.

L’esterno dell’Inter, in realtà, aveva già poche chance di riuscire a farcela, dopo l’infortunio di ieri contro la Juventus.

Foto: Instagram personale