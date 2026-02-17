Naufragio Juve: da 2-1 a 2-5, trionfo Galatasaray, Cabal espulso e qualificazione in salita

17/02/2026 | 20:39:26

Il Galatasaray affonda la Juventus a Istanbul, finisce 5-2 con la squadra di Spalletti rimasta in dieci per l’espulsione di Cabal nella ripresa. Dopo un bellissimo primo tempo chiuso in vantaggio 2-1 grazie alla doppietta di Koopmeiners, il Galatasaray affonda i bianconeri rimasti anche in dieci sul 3-2 dopo la doppia ammonizione di Cabal. I turchi dilagano nel secondo tempo, partendo dallo svantaggio, la doppietta di Koopmeiners aveva ribaltato il gol di Sara. Uno scatenato Lang ha segnato il 2-2 e poi il 4-2, in mezzo la rete di Davinson Sanchez. Boey firma invece il 5-2, con un disastroso Kelly che spalanca le porte agli ultimi due gol dei turchi. Alla Juve servirà un’impresa al ritorno.

