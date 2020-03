Naufragio Ancelotti: il Chelsea lo prende a schiaffi, è poker

Una vittoria chiara, netta, inequivocabile. Carlo Ancelotti ha preso quattro schiaffi a Londra in casa del Chelsea, una prestazione imbarazzante dell’Everton, mai in partita al punto che ci si pone domande sul fatto che sia già finito l’effetto iniziale dopo il suo addio al Napoli e la firma con il club inglese. Galvanizzato dalla qualificazione in FA Cup ai danni del Liverpool, il Chelsea ha interpretato la gara nel migliore dei modi andando in vantaggio già dopo 14 minuti grazie a Mount. Cinque minuti dopo il raddoppio di Pedro assistito da Barkley, in avvio di ripresa il tris di Willian sempre su assist di Barkley. Al 9’ st il poker firmato da Giroud, questa volta con Willian nei panni di uomo-assist, dopo un autentico predominio del Chelsea con il totale naufragio di Ancelotti e dell’Everton.

Foto: Everton