Nations League, vittoria agevole per l’Olanda: tutti i risultati del pomeriggio

Tante sfide di Nations League in programma nel pomeriggio, nel gruppo dell’Italia facile vittoria per l’Olanda, 3-1 alla Bosnia, nella Lega B la Turchia ha superato la Russia in un rocambolesco 3-2.

Ecco tutti i risultati delle gare iniziate alle 18:

LEGA A

Gruppo 1

Olanda-Bosnia 3-1

LEGA B

Gruppo 3

Turchia-Russia 3-2

Gruppo 4

Galles-Irlanda 1-0

Bulgaria-Finlandia 1-2

LEGA C

Gruppo 2

Georgia-Armenia 1-2

Gruppo 4

Albania-Kazakistan 3-1

Bielorussia-Lituania 2-0

