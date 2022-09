Nations League: vincono Francia, Olanda, Belgio e Croazia. Cade la Slovacchia. Pari tra Turchia e Lussemburgo

Sono appena terminate le partite di questa sera della Legue A, C e D. Partiamo dalla massima Lega, la A. La Francia passa in casa contro l’Austria per 2-0 grazie alle reti di Mbappe e Giroud (da segnalare l’infortunio di Mike Maignan). Vincono anche la Croazia e il Belgio che si impongono 2-1, rispettivamente, su Danimarca e Galles. Olanda corsara in Polonia: 0-2 con le reti di Gakpo e Bergwijn. Nella Lega C, invece, la Slovacchia cade 2-1, in casa, contro l’Azerbaigian. La Turchia riacciuffa il Lussemburgo all’87’ con Yuksek. Pari anche tra Lituania e Faerøerne. Infine, nella Lega D, l’Andorra passa per 0-2 in casa del Liechtenstein.

League A

Belgio – Galles 2-1

Croazia – Danimarca 2-1

Francia – Austria 2-0

Polonia – Olanda 0-2

League C

Lituania – Faerøerne 1-1

Kazakistan – Bielorussia 2-1

Slovacchia – Azerbaigian 1-2

Turchia – Lussemburgo 3-3

League D

Lettonia – Moldavia 2-1

Liechtenstein – Andorra 0-2

Foto: Logo Nations League