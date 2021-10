Nations League, Toloi e Pessina infortunati. Mancini chiama Calabria e Dimarco

L’Italia Campione d’Europa sarà impegnata nei prossimi giorni nelle fasi finali della Nations League. Dopo aver sostituito Ciro Immobile, infortunato, con Moise Kean, Roberto Mancini ha dovuto effettuare altri cambi tra i convocati. Rafael Toloi, indisponibile per risentimento muscolare, non ci sarà: al suo posto il commissario tecnico ha convocato Davide Calabria. Inoltre, sarà assente anche Matteo Pessina, che si è fatto male nel corso di Atalanta-Milan: al suo posto Mancini ha chiamato Federico Dimarco, alla prima convocazione in Nazionale maggiore.

Foto: Twitter Italia