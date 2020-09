Nations League: spettacolo Spagna, 4-0 all’Ucraina. Pari della Germania

Non delude la Spagna di Luis Enrique che spazza via l’Ucraina con un rotondo 4-0 nella gara di Nations League, a segno anche il giovane Ansu Fati del Barcellona. Delude la Germania che pareggia 1-1 contro la Svizzera dopo essere passata in vantaggio con Gundogan nel primo tempo. 0-0 invece tra Serbia e Turchia. Pari anche tra Malta e Lettonia (1-1) nel Girone D. Vince la Grecia in trasferta in Kosovo 2-1.

Foto: twitter Spagna